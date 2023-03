Takto som si to nepredstavoval, vraví tréner Popradu. Prvý zápas predkola ovládol brankár

POPRAD. Predkolo play off Tipos extraligy začalo súbojom Popradu s Nitrou. Tímy, ktorým nevyšla základná časť podľa predstáv, odštartovali snaženie predĺžiť si sezónu.

Lepšie obstála Nitra, ktorú od nepostupu delil len jeden inkasovaný gól od Liptovského Mikuláša. Corgoni zvíťazili pod Tatrami 2:1.

"Je to prvý krok. Z posledného miesta hráme predkolo play off. Som za to šťastný, ale séria ešte len začína, uvidíme, ako to bude vyzerať ďalej," hodnotil zápas brankár Nitry Libor Kašík, ktorý bol jeho hlavným hrdinom.