Popradský pád sa ešte nezastavil. Šesťbodový zápas rozhodol jediný gól

POPRAD. Nestáva sa často, aby zápas v prebiehajúcej sezóne priniesol premiéry nových hlavných trénerov na obidvoch striedačkách. V zápase Popradu s Michalovcami si premiéry v pozícii hlavných trénerov odkrútili domáci Ján Šimko a hosťujúci Juraj Faith, ktorý bol napokon šťastnejší, keď si jeho tím v dôležitom zápase tabuľkových susedov pripísal tri body. Prvýkrát v sezóne sa v hokejovej extralige zrodil futbalový výsledok 0:1. V štatisticky aj herne vyrovnanom zápase napokon rozhodol jediný gól, ktorý v úvode druhej tretiny strelil michalovský útočník Lukáš Škvarek.

Chýbal pokoj a chladnokrvnosť „Vedeli sme, za akých okolností sa hrá. Každý očakáva veľa od prvých zápasov po výmene trénera. Hráči sa chcú ukázať, každý sa snaží urobiť maximum. Po vyrovnanej prvej tretine sme sa v druhej trochu vyhadzovali z tempa vylúčeniami. Gól sme dostali po súbehu chýb v obrannom pásme,“ rozhovoril sa po zápase popradský tréner Ján Šimko. VIDEO: Zostrih zápasu Poprad - Michalovce

Podľa neho sa dôležitosť zápasu prejavila na jeho zverencoch a chýbalo im viac pokoja na hokejkách. „V tretej tretine prejavili chlapci obrovskú snahu niečo s výsledkom urobiť, ale niekedy treba trafiť tú správnu výšku emócii. Buď ste veľmi vysoko alebo veľmi nízko. A v tomto som mal trochu pocit, že v tej tretej tretine sme v zlomových momentoch uleteli a mali sme byť pokojnejší a chladnokrvnejší, čo sa prejavilo aj v presilovke piatich proti trom.“ Flintu do žita ešte nehádžu Aj popradský útočník Alex Šotek potvrdil slová nového hlavného trénera: „Zmena je vždy impulzom a aj na striedačke bolo cítiť úplne inú energiu. Bol to zaujímavý zápas, zo strany na strany. Výsledok nezodpovedá šanciam a hre a je to škoda. Mali sme dať nejaké góly z toho množstva šancí. Aj ja som tam išiel do brejku a mal ho premeniť.“

Popradčania už v druhom domácom zápase po sebe vyšli strelecky naprázdno a nedopriali svojim fanúšikom gólovú radosť. „Mňa ako Popradčana to určite mrzí, že sa nedarí. Sme profesionáli a keď sa odstaneme do šancí musíme ich premieňať. Sme za to platení takže je to na nás. Fanúšikovia nás stále povzbudzujú, musíme sa im nejako odvďačiť,“ poznamenal Šotek. Popradčanov po štvrtej prehre v rade v tabuľke preskočil Trenčín a na šieste miesto znamenajúce istú účasť v play off strácajú už štrnásť bodov. Podľa Šoteka ale stále flintu do žita nehádžu: „Pozeráme sa na tabuľku, chceme byť čo najvyššie, ale občas to jednoducho nejde. Ale určite nehádžeme flintu do žita. Minulý rok sa to podarilo Nitre, ktorá tiež po horšej sezóne nakoniec vyhrala titul. Uvidíme ako to bude.“ Hrdinom farmár Škvarek Michalovčania prichádzali do Popradu po ťažkom týždni. Súvisel nielen so zmenou na pozícii hlavného trénera, ale aj s virózou, kvôli ktorej museli odložiť jeden zápas a ani prvé tréningy s novým trénerom Faithom neboli ideálne. Aj pred samotným zápasom bolo na zozname chorých a zranených jedenásť mien. VIDEO: Najnovšia časť podcastu Hokejový BOSS



„Mali sme dlhšie voľno na preliečenie, nakoniec sme nastúpili s tým, čo bolo k dispozícii. Hrali sme ako tím a dali do toho všetko. Trochu sme si to skomplikovali vylúčeniami, ale nakoniec to dobre dopadlo a máme tri body. Snažili sme sa čo najviac hrať s pukom, lebo vtedy nemôžeme dostať gól,“ povedal po zápase autor jediného gólu Lukáš Škvarek.

Ako hráč pohybujúci sa medzi extraligovým tímom a prvoligovou farmou v Trebišove nastúpil len na desiaty zápas v najvyššej súťaži a svojim premiérovým gólom rozhodol o dôležitom víťazstve, ktorým Michalovčania prerušili sériu štyroch prehier v rade a dopriali novému trénerovi víťaznú premiéru. „Pre nás je každé víťazstvo dôležité. Chceme skončiť čo najvyššie. Verím, že to, čo bolo, aj tie série prehier, sú už uzavretou kapitolou a nadviažeme na dnešné víťazstvo, hoci bolo len o jeden gól,“ dodal Škvarek. Faith vyzdvihol bojovnosť a brankára Juncu Spokojní s troma bodmi bol po zápase aj michalovský tréner Faith. „Prvé dve tretiny boli také ako sme chceli aby vyzerali. Boli sme tam aktívni, chodili sme prví na puku, dali sme jeden gól, ktorý sa nakoniec ukázal ako rozdielový. V tretej tretine nám už zo známych príčin sily odchádzali. Poprad mal nejaké šance na vyrovnanie, ale bojovnosť a obetavosť a skvelý brankár Junca nás držali. Pre nás v momentálnej situácii veľmi dôležité víťazstvo v šesťbodovom zápase. Tabuľka je veľmi vyrovnaná, každý bod je dobrý a každý sa počíta,,“ hodnotil zápas a priznal, že prvé dni v novej pozícii vôbec neboli jednoduché: „Prvý tréning a potom aj zápas sme museli odložiť, nemohli sme byť ani na ľade. Postupne sme pracovali s torzom hráčov. Až vo štvrtok to už bolo trocha lepšie. Niektorí sa vrátili, iní zase ochoreli. Išli sme do boja, mali sme hráčov, ktorí mohli a boli ochotní drieť, čo si veľmi cením.“ Času na veľké zmeny niet Vstúpiť do rozbehnutej sezóny nie je jednoduché pre žiadneho trénera. Priznali to obaja noví šéfovia striedačiek v Poprade a Michalovciach. „Zápasy sú tak nasekané, že robiť nejaké veľké zmeny sa ani nedá. Máme na čom pracovať, ale v prvom rade čakáme na každého hráča, ktorý sa uzdraví. Nie sme v auguste, na začiatku sezóny, keď je priestor na to niečo prerábať. Musíme stavať na tom dobrom a pár detailmi nejaké veci usmerniť,“ hovorí michalovský tréner Faith. Potvrdil to aj popradský Ján Šimko, ktorý má možno lepšiu pozíciu v tom, že pri mužstve bol dlhšie v pozícii asistenta trénera: „Určite mám v hlave nejaké predstavy, čo by sme mohli zmeniť, ale program je veľmi nabitý. Stále je to o práci na detailoch tak, aby v každom ďalšom zápase bolo vidieť nejaký posun.“