Bjorkstrand si na striedačke Popradu získal rešpekt. Svitana: Výsledky hovoria za všetko

"Myslím si, že náš začiatok bol výborný a hrali sme aj lepšie v útočnom pásme. Bol to skvelý zápas. Poprad hrá výborný hokej, čo je vidieť aj na výsledkoch. V stretnutí bolo veľa energie, pre divákov musel byť atraktívny, no pre nás bol šialený.

Košičania sa v úvode tretej časti dostali aj druhýkrát do jednogólového náskoku, počas presilovej hry sa presadil Alex Breton. To bolo však z ich strany všetko.

Opäť sa sme hrali veľmi dobre v špeciálnych formáciách. Hráči odviedli počas presiloviek a oslabení kvalitnú prácu a v takom vyrovnanom zápase to rozhodlo, že sme ten duel dotiahli do víťazného konca," uviedol Šimko.

Hralo sa v tempe, sme šťastní, že sme to v tretej tretine zvládli a zvíťazili na domácom ľade. Samozrejme sa hrá lepšie, keď vyhrávate a prichádza aj pohoda na hokejky. Sme sebavedomejší a verím, že to bude takto pokračovať."

"Ukazuje sa to ako správny impulz a hlavný tréner má rešpekt a v podstate každý si plní svoju rolu, akú má. Aj my v realizačnom tíme. Dôležité je, že chlapci tomu uverili a veria doteraz.

Myslím si však, že sme odohrali dobrý zápas. Bol najlepší z uplynulých duelov. Musíme len robiť každý detail správne, hrať s rovnakou energiou a bojovať. To sa nám podarilo, čo si zoberieme aj do stretnutia v nedeľu."

K záveru duelu sa vyjadril aj Ceman: "Poprad našiel spôsob, ako vyhrať tretiu tretinu a aj zápas. My sme nepredviedli dobrú defenzívu pred tretím inkasovaným gólom. Takto to však chodí.

K zmene trénera sa vyjadril aj Svitana: "Výsledky hovoria za všetko. Určite je to prínos a ideme ďalej. Každý kouč má nejakú svoju taktiku, ktorou sa chce presadiť.

Je naozaj disciplinovaný, snaží sa, aby hráči tvrdo trénovali a zatiaľ to prináša úspech. Všetci ho počúvame a napĺňame to, čo od nás chce."

"Kamzíci" sa po nevydarenom úvode zdvihli a na vedúcu Spišskú strácajú len deväť bodov.

Košičania sú v kríze, ale podľa Mária Luntera tím odohral dobrý zápas: "Bolo to o to jednom góle a dal ho po Poprad. ´Riči´ nám pomohol, keď zneškodnil niekoľko šancí. My sme mali gólové príležitosti, ale nepremenili sme ich. Mrzí nás to, ale ideme ďalej.

Každý tím si musí prejsť sériou prehier a my si tým prechádzame teraz. Musíme si to znova rozobrať a vrátiť sa v nedeľu s čistou hlavou, plniť detaily a pracovať na sto percent. Verím, že príde víťazstvo."

Poprad nastúpi v nedeľu na ľade Banskej Bystrice. Košice privítajú Nové Zámky.

Tabuľka Tipos extraligy