Je to borec! Petr Čech hviezdi aj na ľade. V domácom zápase vychytal vyše 60 striel

Vo svojej kariére pokračoval v Chelmsford Chieftains v tretej najvyššej anglickej súťaži. S klubom sa dostal do finále pohára. V 11-tich zápasoch inkasoval 40 gólov a jeho úspešnosť bola 90,3 percent.

Do hokejového povedomia sa dostal aj v tejto sezóne. Tentoraz pôsobí opäť v tretej súťaži, no prestúpil do Oxfordu, kde hrá za miestny klub City Stars.

A domáci zápas pre českého brankára skončil výborne. Proti Streatham Redhawks vychytal víťazstvo 3:2.

VIDEO: Petr Čech po zápase proti Streatham