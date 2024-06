Univerzita ho ohúrila. Také šatne budú na Slovensku o sto rokov, vraví Jenčko

V rozhovore pre Sportnet sa 19-ročný Vranovčan podelil aj o to, aký bol jeho život na americkom ranči.

DANIEL ALEXANDER JENČKO sa pridá k enkláve Slovákov v NCAA. Univerzita UMass v Amherste ho už pri prvej návšteve očarila. Mať v rukách diplom je navyše veľké plus.

Štúdium na americkej univerzite ešte pred rokom vôbec neplánoval. Keď však prišli problémy vo Švédsku, ozvali sa mu zo zámoria a dnes hovorí, že odchod do USA vôbec neľutuje.

Veľmi sa na to teším. Majú skúseného trénera, ktorý má 11-ročné skúsenosti s NHL. Keď som bol navštíviť univerzitu, študentské mestečko aj aréna vyzerali skvelo. Bude to síce ťažká súťaž, ale aspoň ma posunie smerom k mužskému hokeju.

Na portáli Eliteprospects bolo napísané, že máte na univerzite hrať až od roku 2025. Ako to teda je?

Všimli sme si to, ale musela to byť len chyba. Už od dohody s univerzitou som vedel, že do NCAA zamierim už v sezóne 2024/25.

Čaká vás zmena, napríklad nebudete bývať v rodine ale so spoluhráčmi na internáte. Neobávate sa toho?

To nie, keďže som už pred odchodom do Ameriky býval sám tri roky na byte vo Švédsku. Asi to bude niečo podobné, akurát budem mať vyriešenú stravu. Dúfam, že nebudem mať problém s ničím.