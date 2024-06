Kňažkov tím siahal na historický obrat. Vo finále AHL bude jeden Slovák

CLEVELAND. Hokejisti Clevelandu Monsters boli krôčik od víťazstva, ktorým by sa navždy zapísali do dejín ako jeden z najnezlomnejších tímov. K postupu do finále AHL im chýbal jediný gól.

V siedmom zápase konferenčného finále proti Hershey prehrali 2:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 68. minúte Garrett Roe.