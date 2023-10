Zuzin potvrdil parádnu formu v derby, so Slafkovským sa porovnávať nechce

Góly strieľa tak ľahko, akoby napodobňoval Juraja Slafkovského na spomínanom turnaji pod piatimi kruhmi. Porovnávanie však odmieta: "Nedávam tie góly z bufetu, to si nemyslím. Vždy je to kolektívny výkon.

Do šancí sa človek musí nejako dostať, niečo pre to urobiť. Možno to vyzerá zvrchu, že to ide ľahko a ide to samo, no treba pre to aj niečo robiť.

Veľmi dobre som sa cítil pred zápasom. Mám nejaký nastavený režim. Viem potom, že keď príde zápas, tak sa budem v ňom cítiť dobre a nenechám nič na náhodu.

Mám všetko ponastavované tak, aby som nemal v zápase tvrdé nohy, alebo aby som nebol unavený, či niečo podobné.