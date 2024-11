Frühauf vyzdvihol výkon Pospíšila, potešili ho nielen debutanti: Všetkých treba pochváliť

Videli sme to naposledy na majstrovstvách sveta, my už ich nemôže považovať za outsiderov," povedal asistent trénera Peter Frühauf.

Dokázal sa vymotať z ťažkých situácií, takže za mňa určite pochvala. Rasťo je jasný, to ani nebudem hodnotiť. Nedostal gól, tréneri si to určite zhodnotia s trénerom brankárov.

"Pre Žiaka to bol na reprezentačnej úrovni veľmi ťažký zápas, keďže bol dosť fyzický. Ale videli sme uňho to, že má sebavedomie, že je skvelý korčuliar.

V sobotu čaká Slovákov Nemecko, ktoré má na domácom turnaji opäť najvyššie ambície.

"Bude to najťažší súper. Aj zloženie kádra tomu zodpovedá. Aj my sa snažíme zložiť na náš domáci turnaj to najlepšie čo si myslíme, že momentálne máme.

Samozrejme bude nás čakať plné hľadisko, ľudia ich poženú, možno bude tlak aj na rozhodcov.

Vieme, že tu na tomto turnaji pískajú aj nemeckí, to sa nám stalo aj minulý rok.

Musíme očakávať určite to, že možno budeme viac v oslabení, to znamená, že musíme upozorniť chalanov, aby sa nenechali zbytočne vyprovokovať a aby sme nehrali naozaj polovicu zápasu v oslabení," uzavrel Frühauf.