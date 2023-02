Cehlárik sa údajne vracia do Švédska k Hrivíkovi. Manažér jeho klubu sa vyjadril

ZUG, LEKSAND. Peter Cehlárik by mal zmeniť dres a zo švajčiarskeho Zugu zamieriť do švédskeho Leksandu. Píšu o tom švédske i švajčiarske médiá.

Vo švajčiarskej lige hrá len prvý rok a po 38 zápasoch má 24 (6+18) bodov.

Ak by sa skutočne vrátil do Leksandu, opäť by si mohol zahrať s Marekom Hrivíkom. Zamieril by do známeho prostredia, v ktorom sa mu pred dvomi rokmi nadmieru darilo.