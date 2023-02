Neveril, že ho vezmú na MS, stal sa najlepším obrancom. Funtek zažíva sezónu snov

Sám devätnásťročný zadák nechápe, ako sa to všetko stihlo udiať. V rozhovore pre Sportnet odkazuje, že neprestane drieť, a hovorí o tom, čo si sľubuje od zámorskej súťaže, kde chce pôsobiť v budúcich rokoch, ako sa mu hralo so Šimonom Nemcom v obrannom páre a čo mu bežalo hlavou, keď bránil Connora Bedarda.

Gratulujeme k pozvánke na reprezentačný dvojzápas s Nemeckom. Ako ste sa dozvedeli o nominácii?

Ďakujem. Už pred oficiálnou nomináciou som komunikoval s pánom trénerom Petrom Frühaufom, riešili sme, či ma uvoľní klub. Keď sa to potvrdilo, tak mi to tiež dal vedieť on.

Čiže vás to neprekvapilo.

Keď to vyšlo oficiálne, tak nie. Avšak prvotná správa, keď som sa dopočul, že o mne premýšľajú ako o možnosti, tak vtedy som bol naozaj milo prekvapený.

Predpokladám, že ste trénerov zaujali počas MS do 20 rokov.

Áno, v tom období sa to začalo spomínať. Počas presunu z Európy do Ameriky som komunikoval s trénermi. Prvý telefonát som dostal na letisku, keď som prišiel do Spojených štátov.

So seniorským hokejom ste doteraz nemali nijakú skúsenosť. Nemáte rešpekt, že to na vás bude priveľa?