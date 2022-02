Anaheim bude mať nového generálneho manažéra, v NHL odohral takmer 1500 zápasov

Od sezóny 2012/13 prijal Verbeek rolu asistenta manažéra. Yzerman si ho potom vzal so sebou späť do Detroitu. S funkcionárskymi pozíciami má Verbeek pätnásťročné skúsenosti.

Po jeho boku pracuje už dlho. Verbeek pôsobil od roku 2006 v Detroite, keď tam bol Yzerman viceprezidentom pre hokejové operácie. V roku 2010 sa obaja sťahovali do Tampy Bay.

Ešte dlhšie pôsobil v NHL ako hráč, a to až dvadsať rokov, počas ktorých nazbieral 1424 štartov a 1063 bodov za 521 gólov a 541 asistencií.

Nastupoval v dresoch New Jersey Devils, Hartfordu Whalers, New Yorku Rangers, Dallasu Stars a Detroitu Red Wings. Len desať hráčov v histórii pozbieralo viac trestných minút ako on (2905).

Predošlým generálnym manažérom Ducks bol Bob Murray. Ten v novembri po necelých trinástich rokoch vo funkcii odstúpil pre problémy s alkoholom.