ONLINE: Ottawa Senators - Calgary Flames dnes (Adam Ružička, Martin Pospíšil, NHL)

Calgary se po delší době dostalo do útočného pásma. Pospíšil na Korpisala nevyzrál.

Ottawa právě vstřelila branku! TRAVIS HAMONIC vypálil zpoza kruhů přes vlastního spoluhráče, který před ránou obránce Ottawy vyskočil vysoko do vzduchu. Wolf toho tedy příliš neviděl a střela Hamonica mu propadla za záda. Asistence: Tim Stützle, Claude Giroux.

Domácí se dál tlačí do útoku. Tarasenkova rána byla zblokována, Calgary se usilovně brání.

Ottawa právě vstřelila branku! Domácím se daří odskočit opět do dvoubrankového vedení! Batherson u zadního mantinelu za brankou Calgary vybojoval puk, přihrál mezi kruhy ke Kubalíkovi, který ještě posunul do pravé strany na ROURKA CHARTIERA. Jeho střela z první zapadla za záda brankáře Wolfa. Asistence: Dominik Kubalík, Drake Batherson.

Icing Ottawy, které nevyšel pokus o brejk. Do kabiny mezitím zamířil Dubé, který dostal úder loktem do obličeje. Rozhodčí si toho nevšimli.

Tarasenko dostal přihrávku do jízdy a okamžitě vypálil. Jeho rána z pravého kruhu práskla jen o zadní mantinel.

Aniž by se Calgary povedlo vystřelit na branku Korpisala, trest Chartiera vypršel a hraje se v plném počtu.

Ottawa vede po dvou třetinách 2:1. Domácí zvýšili na 2:0 ve 24. minutě po trefě Bathersona, avšak Calgary se dokázalo ve 36. minutě opět dostat do kontaktu zásluhou trefy Colemana z přečíslení, v němž spolupracoval s Pospíšilem. Hosté posléze ustáli takřka tříminutové oslabení, během něhož hráli 71 sekund pouze ve třech. Do třetí třetiny si naopak sami přenáší přesilovku, která bude trvat ještě 85 sekund.

Andersson střelou od modré trefil vlastního spoluhráče před brankou do nohy.

Další střela domácích, kotouč vyletěl do ochranné sítě.

Norrisova rána z voleje z pravého kruhu se odráží od těla Wolfa zpět do hřiště! Coleman je zpět na ledě, Calgary je ve čtyřech.

Calgary právě vstřelilo branku! Po buly v pásmu Calgary se hosté vypravili do rychlého útoku, jelikož na modré čáře chyboval Hamonic, který nezachytil puk. BLAKE COLEMAN se vřítil do útočného pásma středem, dostal přihrávku od Pospíšila a prostřelil z mezikruží Korpisala. Asistence: Martin Pospíšil.

Senators se zatím marně snaží o návrat do útočného pásma.

Zadorov si pomohl nedovoleným zákrokem proti Bathersonovi, aby jej nepustil do úniku. Je ovšem pravdou, že vůbec nepoužil ruce a hokejku neměl, jen natlačil své tělo do cesty soupeře. Dostává trest za nedovolené bránění.

Domácím se povedlo přejít do protiútoku. Stützle ale útočnou akci nedotáhl až ke střele na branku.

Domácí se vrhají do střel soupeře a blokují jejich pokusy. Tarasenko toho možná teď trochu lituje, odchází totiž na střídačku s hodně bolestivou grimasou.

Huberdeau se z ničeho nic dostal za obranu Ottawy, jeho nájezd však pro Calgary nic nepřináší. Forhendovou střelu posílá do Korpisalova betonu.

Hosté hrají hodně do těla, což však útočné výpady Ottawy zastavit nedokáže. Tarasenko se prosmýkl do pravého kruhu a nastřelil brankáře Wolfa. Tomu se daří přerušit hru.

Ottawa právě vstřelila branku! Domácí využívají přesilovou hru! Střela Chychruna od modré čáry trefila před brankovištěm Tkachuka a puk se odrazil vysoko do vzduchu. Pohotově toho využil DRAKE BATHERSON, který padající kotouč trefil baseballově svou holí a poslal ho za záda Wolfa. Asistence: Brady Tkachuk, Jakob Chychrun.

Giroux prudkou přihrávkou do levého kruhu hledal Stützleho, puk ale až k němu neprošel.

První třetina nabídla zajímavou útočnou podívanou, kterou ale nakonec okořenil jen jeden gól, přestože příležitostí měly oba týmy víc. Skóre otevřel ve 12. minutě Mathieu Joseph, jenž protečoval před brankou střelu Sandersona, a poslal Ottawu do vedení.

Senators vyrazili do útoku a Tkachuk byl trefen před brankovištěm přihrávkou zpoza branky. Wolf reflexivně sráží puk do strany.

Hosté trochu zklidnilo tempo a snaží se podržet puk. Kvůli tomu si i vyjeli z útoku do neutrální zóny. Jejich záměrem je vytvořit tlak na soupeře.

Zatímco se potrestaný Tarasenko vrátil z trestné lavice, Korpisalo chytá vysokou střelu od modré do lapačky. Komerční pauza.

Domácí vyhazují až do pásma soupeře.

Nakonec se to povedlo a po krátké kombinaci nutí hosté Korpisala k přerušení hry. Domácí gólman střelu z mezikruží likviduje a dál drží čisté konto.

Iniciativa se jasně překlopila na stranu domácího týmu. Nyní je to Calgary, které se usilovně snaží odvracet útoky soupeře.

Senators se ubránili a sami vyráží do útoku. Korpisalo si ale prošel znovu horkými chvilkami.

Návrat Calgary do útoku přinesl ztrátu a rychlý protiútok Josepha, který se dostal takřka za obranu. Na poslední chvíli ho začal křížit Andersson, kvůli čemuž nemohl jít Joseph do kličky před brankovištěm, a tak vypálil z mezikruží. Wolf přerušuje hru.

Giroux vyhazuje kotouč až do pásma Calgary.

Ružičkova formace je při tomto střídání ohromně aktivní. Dostala se do útočného pásma a Greer měl mezi kruhy velkou šanci po přihrávce od slovenského útočníka. Korpisalo odvrací.

Úvodní sestavy: Ottawa Senators: Korpisalo (A. Forsberg) – Sanderson, Zub, Chychrun, Bernard-Docker, Brännström, Hamonic – B. Tkachuk, Norris, Tarasenko – M. Joseph, Stützle, Giroux – Kubalík, Järventie, Batherson – Highmore, Chartier, Kelly. Trenér: D.J. Smith Calgary Flames: Wolf – Weegar, R. Andersson, Hanifin, C. Tanev, Zadorov, DeSimone – Huberdeau, E. Lindholm, Mangiapane – Zary, Kadri, Šarangovič – Pospíšil, Backlund, Coleman – Greer, Ružička, Dubé. Trenér: Ryan Huska Rozhodčí: Syvret, Brenk – Gawryletz, Kelly.

U Ottawy je situace trochu méně komplikovaná. Sice má také jen 10 bodů, ale má dobrý útok a neúspěchy padají zejména na vrub děravější obraně, což způsobilo zranění tří obránců hlavního kádru. Jeden z nich, Arťom Zub, se už do sestavy týmu vrátil, a jakmile se vrátí i další, bude defenziva Senators opět výrazně kvalitnější. Lepit díry v sestavě několika hráči z farmy se zkrátka na výkonech týmu musí negativně projevit.

U Ottawy je situace trochu méně komplikovaná. Sice má také jen 10 bodů, ale má dobrý útok a neúspěchy padají zejména na vrub děravější obraně, což způsobilo zranění tří obránců hlavního kádru. Jeden z nich, Arťom Zub, se už do sestavy týmu vrátil, a jakmile se vrátí i další, bude defenziva Senators opět výrazně kvalitnější. Lepit díry v sestavě několika hráči z farmy se zkrátka na výkonech týmu musí negativně projevit.