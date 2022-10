Košičania sa odlepili z dna. Verím, že sme sa konečne chytili, vraví Chovan

Michalovce sa posunuli na 6. miesto so ziskom 12 bodov. Liptáci zostali na 9. pozícii s 10 bodmi na konte. "Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Mali sme šance, ale Vošvrda to dnes zavrel. Oni dali jeden gól, my žiaden a to rozhodlo," uviedol sklamaný gólman LM Michal Valent.