Nepodceňujme Nórov. Na Slovákov vybehnú aj s možnou desiatkou draftu

Veľké veci sa od Nórov vzhľadom na ich pozíciu nováčika neočakávajú, no kvalita hráčov v tomto kádri je natoľko vysoká, že ich bude lepšie hneď neodpisovať. Zostup naspäť do 1A divízie, ak aj príde, sa nemusí rodiť ľahko. Všetky ich útoky majú produktívnych hráčov z najlepších junioriek sveta. V defenzíve a najmä v bránke tkvie najväčšia slabina tohto tímu.

Snažia sa hrať veľmi takticky a nie sú zvyknutí na chaos, ktorý môže občas vzniknúť, keď nemajú puk pod kontrolou. To spolu s nedostatočnou kvalitou v zadných radoch môže priniesť problémy, a to je hlavný dôvod, prečo Nóri napriek zaujímavým individualitám v útoku, ktorý možno na papieri predčí aj Nemcov, Lotyšov a Švajčiarov, nedostanú vyššie hodnotenie.

Otázkou je, kto ich doplní. Na poslednom turnaji to bol 171 centimetrov vysoký krídelník z juniorského tímu Frölundy vo švédskej J20 Nationell Felix Granath , ktorý do ofenzívne ladenej lajny zapasoval. Je energický, rýchly, má ofenzívne schopnosti, ale mimo toho veľmi nevyniká. Spoluhráčov vo formácii ale skvelo dopĺňa.

Dvaja hráči, ktorí sa nezmestili do predpokladanej zostavy, ale môžu na turnaj bez problémov ísť, sú krídelníci Alieu Moldal Bah a Christian Lillestøl Torrissen.

Prvý menovaný by mohol dostať rolu tretieho hráča do tretej formácie a druhý menovaný by bol dobrým krídlom do štvrtého útoku, ak by sa tréneri rozhodli, že je Mathias Dehli príliš mladý na túto úroveň.