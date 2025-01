Košikári Nitry v derby excelovali. Adam Nemec očakáva gratuláciu aj od brata Šimona

NITRA. Krajské derby hokejovej Tipos extraligy medzi Nitrou a Novými Zámkami ponúklo v piatok raritný pohľad do streleckej listiny.

Najskôr sa dokázal Berčík natlačiť do zakončenia a strelou pomedzi betóny fínskeho brankára Christophera Gibsona otvoril skóre.

Bol to vynikajúci pocit a zároveň padnutý kameň zo srdca," uviedol Nemec po stretnutí v mixzóne.

"Stál som pred bránkou, Jakub Lacka predviedol dobrý ´forček´ a už som videl ako mi to posúva. Snažil som sa iba rozhádzať ramenami brankára a otvorila sa mi prázdna brána.

"Určite mi bude gratulovať, on vie ako chutí prvý gól a som presvedčený, že bude za mňa rád," poznamenal vekom stále dorastenec.

Mladší brat obrancu Šimona Nemca, ktorý rozbiehal seniorskú kariéru takisto pod Zoborom, očakáva reakciu aj od beka pôsobiaceho v organizácii New Jersey Devils.

"Je to určite super, že im vyšiel zápas. My ich určite neberieme iba ako záplatu do zostavy, vnímame ich ako plnohodnotných hráčov.

Keď máme výpadok v zostave, tak to vždy skvele zastúpia. Tento zápas v podstate rozhodli," uviedol Kmeč na adresu mladíkov.

Na zápasovej súpiske domácich boli aj ďalší dorastenci obranca Adam Kalman a náhradný brankár Šimon Krčmár.

