Nitra dokázala spečatiť postup do finále, Michalovce vzdorovali až do predĺženia

Tipos extraliga - semifinále play-off, 6. zápas

/konečný stav série: 4:2, Nitra postúpila do finále/

NITRA. Hokejisti HK Nitra sa stali prvými finalistami play off Tipos extraligy 2023/24. "Corgoni" zdolali v sobotňajšom šiestom stretnutí HK Dukla Ingema Michalovce 4:3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:2 na zápasy.

Po bezgólovej úvodnej časti strelili dôležitý prvý gól zápasu domáci. V 24. minúte si všimol dieru v defenzíve hostí rozohrávajúci Kousa a prienikovou prihrávkou našiel Jacskona. Ten v samostatnom úniku mieril medzi nohy Škorvánka a poslal "corgoňov" do vedenia.

Jackson mal výrazný podiel aj na druhom presnom zásahu, keď z rohu ihriska našiel pred bránkou Newella, ten si rutinérsky položil Škorvánka a zvýšil na rozdiel dvoch gólov.

Michalovčania museli v tretej časti všetko vrhnúť do útoku, no čas im veľmi rýchlo ubiehal a v prvej desaťminútovke sa nedokázali dostať do výraznejšej príležitosti.

Vypracovali si ju až v 52. minúte a hneď z toho bol kontaktný gól. Strelu Suju ešte zastavilo brvno, no puk v bránkovisku spadol priamo pod nohy Daugavinša - 2:1.