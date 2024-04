Dráma na Spiši. Tréner Košíc bol v televízii, hráči šli pod sprchy. O chvíľu opäť hrali a prehrali

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Začínala pätnásta minúta prvého predĺženia piateho semifinálového zápasu, keď na spišskonovoveskom zimnom štadióne vypukla eufória radosti po góle Juraja Majdana. Začali tradičné oslavy s fantastickými fanúšikmi s laserovou šou a víťaznými chorálmi. Košičania odchádzali so zvesenými hlavami do šatne, lebo podobne ako v prvom zápase série nedokázali zastaviť domácu útočnú lavínu a dvakrát prišli o dvojgólové vedenie. A ich tréner Dan Ceman už dával rozhovor pre televíziu.

„Rozblikalo sa im červené svetlo od videorozhodcu. Rozhodca na mňa zavolal, že sa ide preskúmavať ofsajd, preskúmali to a musel som utekať pre chlapcov.

Klobúk dole pred tým ako to rozhodli. Boli sme z toho prekvapení,“ opísal moment, ktorý sa v našej extralige stal prvý raz košický obranca Jakub Ferenc. Zaúradoval videorozhodca Podľa nových pravidiel v play off zápasoch už nemôžu tréneri dve minúty pred koncom tretej tretiny ani v extra čase žiadať challenge a tak videorozhodca musí preskúmať všetky gólové situácie, pri ktorých by si inak challenge mohli vyžiadať. To bol aj tento prípad. Gól neplatil pre ofsajd, oslavy Spišiakov skončili, niektorí Košičania sa museli vrátiť z cesty do sprchy, iní opäť zaviazať korčule a utekať zo šatne späť na ľad a zápas pokračoval. Napokon hostia druhú šancu nedokázali využiť vo svoj prospech a v druhej minúte druhého predĺženia Martin Bakoš svojim druhým gólom v zápase už definitívne rozhodol, že po víťazstve 4:3 po dvojnásobnom predĺžení delí Spišiakov od finále už len jediné víťazstvo. VIDEO: Zostrih zápasu Spišská Nová Ves - Košice

„Klobúk dole pred mojimi hráčmi, ktorí sa napriek tomu, že sme sa už radovali, dokázali vrátiť do zápasu. Naštartovali sa a znova zápas dotiahli do víťazného konca,“ pochválil svojich zverencov tréner Vlastimil Wojnar.

Bakoš prerušil semifinálové gólové suchoty Strelec víťazného gólu Martin Bakoš prelomil hneď dvoma gólmi semifinálové strelecké suchoty. „Riadna prestrelka, riadny play off zápas. Otočili sme doma so silnými Košicami, k tomu neuznaný gól v neskutočnom závere, obrovské emócie. Nebolo ľahké sa skoncentrovať, ale myslím si, že to bolo rovnaké pre oboch. Našťastie sme nelietali v oblakoch. Nami prešli endorfíny šťastia, nimi sklamania a po tom neuznanom góle to možno bola naša výhoda,“ rozhovoril sa po zápase a s úsmevom komentoval aj nevídané rozuzlenie: „Smiali sme s Majdom, že to som ja zavolal rozhodcom, lebo som chcel, aby víťazný gól dal Spišiak.“ Juraj Majdan gól svojmu spoluhráčovi doprial a priznal, že v prvej chvíli po neuznaní jeho gólu to nebolo pre vôbec ľahké. „Bolo to chvíľu frustrujúce, ale povedali sme si, že to dnes jednoducho musíme vyhrať a podarilo sa. Pomohla nám aj prestávka, niečo sme si v šatni povedali a padlo nám to tam aj druhýkrát,“ dodal.

Disciplína a energia z fantastickej atmosféry Víťazstvo Spišiakov napriek priebehu zápasu bolo napokon zaslúžené. Hnaní zaplneným štadiónom boli po celý čas lepším a aktívnejším mužstvom. Veď po skončení zápasu bol pomer striel 56:36. Navyše dokázali disciplínou eliminovať najväčšiu zbraň Košičanov, keď im ponúkli len jednu presilovku a aj tú ubránili. A vôbec prvýkrát v sérii dokázali využiť svoje presilovky a dvakrát potrestali zbytočné fauly amerického útočníka v košických službách Huntera Fejesa. Ten ako jediný na trestnej lavici sedel tretíkrát aj v predĺžení a víťazný gól padol pár sekúnd po jeho návrate na ľad.

Gólová radosť hráčov Spišskej Novej Vsi. (Autor: TASR)

„Atmosféra je tu fantastická a oni sa na nej viezli veľkú časť zápasu. Vedeli sme, že budú mať veľa energie, chceli sme tak trochu prežiť prvých desať, čo sa nám aj podarilo a dostali sme sa do vedenia. Ale naša hra sa mi veľmi nepáčila, nekorčuľovali sme dobre a oni lietali, takže nás prehrávali. Dovolili sme im príliš veľa vecí na to, aby sme zápas nakoniec prehrali. Hral sa hokej, ktorý vyhovuje ich hráčom viac ako nám. Dnes navyše prvýkrát zvíťazili aj v súboji špeciálnych tímov. Bláznivý zápas a veľmi, veľmi ťažký,“ povedal po zápase košický tréner Dan Ceman, z ktorého hodnotením súhlasil aj domáci kouč Wojnar a dodal: „Táto séria sa musí divákom páčiť, je to reklama na hokej. Stretli sa mužstvá, ktoré hrajú podobný systém a hľadajú medzierky ako toho druhého prekonať. Pre nás je to parádna séria, férová a som rád, že sme súčasťou toho celého.“

Spišiaci majú istotu návratu pred fantastických divákov Aj podľa Ferenca sa zápas musel divákom páčiť, aj s tým nevídaným záverom: „Vedenie tri jedna sme si tu nechali vziať aj v prvom zápase, aj dnes. Dúfam, že ďalšie vedenie o dva góly už nepremárnime, lebo sa nám to stalo už druhý raz a mali by sme z toho konečne poučiť, o to viac pri našich skúsenostiach. V nedeľu v Košiciach pokračujeme ďalej a je to pre nás jednoduchá matematika. Ak chceme postúpiť do finále musíme vyhrať dva zápasy z dvoch. Určite chceme hrať ten siedmy zápas a v utorok tu vyhrať a konečne potvrdiť, že sme patrili k najlepším v zápasoch u súperov. Ale najprv sa musíme sústrediť na nedeľu.“