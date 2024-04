Nitra poľavila a Michalovce okamžite trestali. Pokašľali sme to, hovorí Buček

Nitrania viedli do 45. minúty 4:2, no poľavenie ich stálo víťazstvo, ktoré mohlo definitívne zlomiť odpor druhého tímu základnej časti.

Nitrania predviedli výborný vstup do prvej aj tretej časti hry. Na začiatku zápasu odskočili zásluhou Tomáša Hrnku a Jakuba Lacku na rozdiel dvoch gólov, no hostia dokázali manko zmazať.

Pokašľali sme to, hovorí Buček

"Dvakrát sme viedli o dva góly a prehrali sme si to sami. Individuálne chyby a nekoncentrovanosť nás stáli zápas. Mali sme to výborne rozohrané, no ´pokašľali´ sme to. Myslím si, že sme boli až príliš uvoľnení, vypli sme sa, žiaľ, to sa v play off nevypláca.

Pozrieme si to na videu, a verím, že sa z toho poučíme do štvrtého zápasu. Nemyslím si, že Michalovce niečo zmenili, držali stredné pásmo. Šancí sme mali dosť a im oproti prvým dvom zápasom zachytal brankár. Bolo to iba o nás a my sme si to prehrali," uviedol po stretnutí nitriansky útočník Samuel Buček.