Pittsburgh ťahá nenápadná hviezda. Guentzel útočí na Gretzkého rekord

Guentzel je ofenzívnym lídrom "tučniakov". Malkin zatiaľ neodohral ani zápas, Crosby trinásť so ziskom trinástich bodov.

Dokáže dominovať aj bez svojho kamaráta. Bez Crosbyho bol na ľade pri štrnástich góloch, s ním pri šestnástich, za čo však môžu hlavne presilovky.

Guentzel má našliapnuté na to, aby po prvýkrát v kariére ovládol tímové bodovanie v základnej časti. Raz bol tretí, raz druhý.

Normálny hráč

Dôvody, prečo Guentzel nemá hviezdne renomé, hľadal nedávno aj tréner Mike Sullivan.

"Nie je to hráč, ktorý vás odrovná svojou rýchlosťou. Nedominuje ani fyzicky," konštatoval.

"Je proste normálny hráč. Jeho najsilnejšou stránkou je zrejme hokejové IQ. Druhou zas súťaživosť. Na to, že nie je tak veľký ako ostatní na ľade, hrá s veľkým odhodlaním. Chce sa dostávať do miest, odkiaľ vie dávať góly."

Práve to ho odlišuje. Vie, kde sa má pohybovať. Vždy prekypoval prehľadom pred súperovou bránou.

"V prvom rade je veľmi šikovným hráčom," hovorí Kris Letang, skúsený zadák.

"Vie, kde sa má postaviť. Hoci nie je najväčší, rád chodí do miest, kde to bolí. V presilovke je skvelý pred bránou. Ide mu vlastne všetko. Je to čistý gólostroj, keď dostane puk do dobrej pozície, jeho strela bolí."