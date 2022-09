Odíde Tatar z New Jersey Devils? Jeho zmluva je pre klub nevýhodná

Podľa Stephena Grounda z portálu The Hockey Writers budú zrejme "diabli" zvažovať jeho výmenu.

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar v jeho prvej sezóne v klube New Jersey Devils zo zámorskej NHL nenaplnil očakávania odborníkov.

Ground označil Tatarov súčasný kontrakt za najmenej výhodný zo všetkých hráčov New Jersey Devils.

"Nemajú veľa zlých kontraktov, ale ten Tatarov vyzerá ako omyl. Síce to klub nezruinuje, ale ako štvrtý najlepšie platený hráč v tíme bol až deviaty najproduktívnejší.

Devils pred minulou sezónou zjavne verili, že budú bližšie k postupu do play-off než skutočne boli a Tatarova zmluva to čiastočne dokazuje. Aspoň ho však môžu vymeniť počas najbližšej uzávierky prestupov, ak vtedy už nebudú blízko k postupu do play-off," myslí si expert.