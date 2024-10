New Jersey Devils New Jersey skončilo loni ve své konferenci na třináctém místě na play-off mohlo zapomenout. Finalista NHL z roku 2012 tak nenavázal na postup do konferenčního semifinále z předminulé sezony. Také New Jersey vyměnilo trenéra a na lavičku mužstva se postavil Sheldon Keefe a stal se tak nástupcem Travise Greena, momentálně již kouče Ottawy. Ďáblové posílili slovenským útočníkem Tomášem Tatarem či Jacob Markströmem. I v nové sezoně se opírají o jedničku draftu Jacka Hughese a Nica Hischiera. Ročník NHL započali dvěma výhrami v Praze proti Buffalu.

New Jersey Devils New Jersey skončilo loni ve své konferenci na třináctém místě na play-off mohlo zapomenout. Finalista NHL z roku 2012 tak nenavázal na postup do konferenčního semifinále z předminulé sezony. Také New Jersey vyměnilo trenéra a na lavičku mužstva se postavil Sheldon Keefe a stal se tak nástupcem Travise Greena, momentálně již kouče Ottawy. Ďáblové posílili slovenským útočníkem Tomášem Tatarem či Jacob Markströmem. I v nové sezoně se opírají o jedničku draftu Jacka Hughese a Nica Hischiera. Ročník NHL započali dvěma výhrami v Praze proti Buffalu.