Slovensku sa rysuje ďalšia posila z NHL. Nemec si v New Jersey play-off nezahrá

NEW YORK. New Jersey po domácej prehre s Torontom 2:5 definitívne stratilo šancu postúpiť do play-off.

Do konca základnej časti ostáva hračom Devils odohrať ešte štyri zápasy.

Pre Šimona Nemca sa sezóna oficiálne skončí 16. apríla, kedy New Jersey odohrajú posledný duel s New Yorkom Islanders.