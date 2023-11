Slovákov pochovali vylúčenia. Nemcov zdolali, pohár však ostáva doma

Craig Ramsay: "Chalanov musím pochváliť. Hrali dobre, obetavo, nemám im čo vytknúť. Bol to náročný zápas a teší ma, že sme v ňom dokázali zvíťaziť."

Matej Kašlík, autor prvého gólu SR: "Bol to jeden z tých šťastnejších gólov, ale tréner nám povedal aby sme všetko dávali na bránku a tak som buchol do puku a spadlo to tam. Tímový výkon bol lepší ako proti Dánsku, Nemcov sme prekvapili. Ale škoda, že sme nevyhrali celý turnaj."

Lukáš Cingel, autor druhého gólu SR: "Mali sme dobrý začiatok a pohyb, z toho pramenili naše šance. Až na konci zápasu sme sa dozvedeli, že musíme vyhrať o dva góly, škoda, že to nevyšlo."

Peter Čerešňák, kapitán SR: "Podali sme lepší výkon ako včera, sme radi. Chceli sme vyhrať turnaj, ale reparát po zápase s Dánskom nám vyšiel a za to sme radi."

Oliver Okuliar, útočník SR: "Myslím si, že sme hrali dobre, každý tam nechal všetko. Vyhrali sme a to je veľmi dobre. Z toho, že sme nevyhrali turnaj, nemusíme robiť paniku. Škoda, že to nevyšlo proti Dánsku, ale každý ukázal, čo je v ňom. Môj faul v závere bol nešťastný."

Samuel Hlavaj, najlepší hráč zápasu za SR: "Čakali sme, že Nemcom dajú rozhodcovia viac presiloviek, ale nehnevám sa. Ukázali sme, že vieme hrať s každým. Mne sa takto chytá dobre, keď mám veľa práce. Kritická bola druhá tretina, Nemci mali viac tlaku."