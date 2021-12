Faith sa musí postarať o Slafkovského, mladí hokejisti ostávajú v Kanade dva dni izolovaní

RED DEER. Slovenskí hokejisti do 20 rokov po vyše 27-hodinovej ceste dorazili do dejiska základnej B-skupiny juniorských majstrovstiev sveta v Red Deere.

Všetci členovia výpravy prichádzajúci z Európy i zámoria absolvovali ešte na letisku v Edmontone povinné PCR testovanie a po autobusovom presune do konečnej destinácie zamierili do 48-hodinovej izolácie.

Tá sa po dvoch negatívnych PCR testoch pre všetky výpravy skončí 18. decembra ráno miestneho času.

Mladí Slováci sa v stredu ráno presunuli autobusom z Piešťan do Mníchova, odkiaľ ich čakal let do Edmontonu.