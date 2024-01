Bude blamáž a hanba, ak Slováci nastúpia na MS v Česku s hráčmi z KHL, tvrdí Radosa

„Tú prvú vlnu hráčov, ktorí odišli hrať hokej do Ruska, vnímam ako chamtivú a bezcharakternú. To, čo však predvádzal brankár Hudáček, už vnímam ako niečo, čo hraničí s propagandou v prospech Ruska. Je to neakceptovateľné. Ten človek by sa mal stiahnuť z hokeja aj verejného života,“ povedal v rozhovore pre JOJ 24 Radosa na adresu Hudáčka.

Ostrá kritika SZĽH

Radosa tiež poskytol svoj názor na dosiaľ nevysvetlené nominovanie hráčov pôsobiacich v Rusku do slovenskej reprezentácie.

„Ja vnímam nastavenie čelných predstaviteľov SZĽH a myslím si, že len hľadajú spôsob ako ich uvoľniť a dostať do procesu.

Momentálna situácia v Česku ukázala, že to nie je také jednoduché. Ak hráči z KHL nastúpia na hokejovom šampionáte v Prahe a v Ostrave, bude to blamáž a hanba.“

Na otázku redaktora JOJ 24, čím si vysvetľuje tento postoj prezidenta SZĽH Miroslava Šatana Miloš Radosa povedal: „Nechápem to, ale podľa mňa je takto morálne nastavený. Poznám jeho stanoviská, vyjadrenia od jeho blízkych ľudí, ale je to otázka, ktorú by mal zodpovedať on.

Ja nechápem to, že jeho syn má ísť teraz na akadémiu alebo na univerzitu do Ameriky. On tam hrával, prakticky celý svoj majetok zarobil tam, a on teraz potichu podporuje tú opačnú stranu."