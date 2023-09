Našli Flames nového kapitána? Posledný odišiel pred dvomi rokmi

"Neprekvapilo by ma, keby mu Flames povedali, že ak podpíše, céčko je jeho. Neviem, či to takto naozaj prebieha, ale neprekvapilo by ma to," povedal Friedman v podcaste 32 Thoughts.

O výsledku sa možno dozvieme čoskoro. Novinár Chris Johnston sa vyjadril, že rokovania medzi hráčom a manažmentom sú v plnom prúde.

"Backlund je ochotný zaviazať sa na dlhší čas, na viac ako na jednu sezónu," povedal o 34-ročnom veteránovi.

Ten si vlani utvoril nové bodové maximum, a tak je v ideálnej pozícii. V 82 dueloch pozbieral 56 (19+37) bodov a bol tretím najproduktívnejším hráčom mužstva.