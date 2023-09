V posilňovni už roky netrávi ani sekundu. Miklík stále patrí k najlepším

Patríte k najstarším hráčom ligy. Ako vnímate fakt, keď popri Vás korčuľujú 20-roční a mladší hráči?

Je to možno výzva pre mňa dokazovať si sily s mladšími. Špeciálne to nevnímam. Keď hráme s reprezentáciou do 18 rokov, to sa mi zdá už veľa a tam nenastupujem.

Bolí hokej po štyridsiatke viac, ako keď ste mali 25?

Nejak to ani nepociťujem a ani si to neuvedomujem. Zatiaľ sa nebudím ráno s bolesťami, ako mi to hovorili chalani.