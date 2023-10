Rozhodli tri góly v priebehu dvoch minút. Prvé zemplínske derby malo úžasnú atmosféru

MICHALOVCE. Prvé zemplínske extraligové derby v histórii si nenechal ujsť žiadny pravý fanúšik Dukly Michalovce. Plná hala čakala, ako dopadne bojovný súboj. Domácich ani nezaujatých priaznivcov rozhodne nesklamal. Od začiatku mal grády, hoci výsledkovo skončil jednoznačne. Favorizované domáce Michalovce porazili nováčika z Humenného 7:2. V ich drese sa premiérovo presadili Valach aj Bodnár. Hokejovými kráľmi regiónu sa nateraz stal klub z Dolného Zemplína. Ako priznal domáci tréner, zápas mal náboj derby.

Plný dom a hlučná atmosféra Atmosféra zápasu bola priam ukážková. Fanúšikovské tábory sa pokrikmi pozdravili už na začiatku a od prvej do poslednej minúty skandovali. “Ľudia vytvorili výbornú kulisu, vďaka patrí obom fanklubom. Je paráda hrať pred takými divákmi. Oni si prišli na svoje, predsa len, padlo deväť gólov, ale pre nás to nie je bohvieako veselé,” povedal strelec úvodného gólu Jakub Linet.

Viac dôvodov na úsmev mali napokon boli domáci, ktorí sa svojim miláčikom poďakovali po záverečnej siréne počas ďakovačky. “Bol to môj prvý zápas v Michalovciach, ktorý som si naplno užil s fanúšikmi. Boli neskutoční. Verím, že im budeme našimi výsledkovo robiť radosť aj naďalej a že budú aj ďalej chodiť v takom hojnom počte,” vyjadril sa po zápase Marek Valach. Plný štadión očakávajú Michalovce aj v nedeľu, keď tu zavíta bratislavský Slovan. “Dúfam, že bude atmosféra ako minulý rok v play-off,” nádeja sa Matúš Bodnár. Ešte ich neskasírovali Za Michalovce skórovali dvaja premiéroví strelci. Marek Valach sa presadil v 10. zápase sezóny, išlo o jeho prvý gól v drese Dukly. Matúš Bodnár sa dokonca presadil po prvýkrát v extraligovej kariére.

“Prvý gól si budem pamätať ako veľmi pekný pocit. Od debutu v extralige som čakal päť rokov, kým aj premiérovo skórujem a nakoniec to konečne padlo,” povedal 25-ročný Bodnár, ktorý v minulosti pôsobil v Banskej Bystrici. “Čakal som na prvý gól niekoľko zápasov. Takže som rád, že som ho strelil a že sme aj vyhrali,” pridal sa Valach. Spoluhráči ich zatiaľ neskasírovali. Obaja dúfali, že to tak aj zostane. Pochvala štvrtému útoku Duel hodnotili pozitívne napriek pomalšiemu štartu. “Dôkladne sme sa na dnešný zápas pripravovali, tak som rád, že som takto dopadlo,” zhodnotil Valach. “V začiatkoch má každý množstvo síl. Dôležitý je však konečný výsledok,” doplnil. Humenčania totiž skórovali ako prví. Od desiatej minúty však iniciatívu prevzali domáci a tromi gólmi v priebehu 108 sekúnd v 15. a 16. minúte de facto rozhodli o osude stretnutia. “Sme radi za víťazstvo v derby, lebo to je vždy iné ako bežný zápas. Teší nás aj naša strelecká efektivita,” vyjadril sa kouč víťazného mužstva Peter Kúdelka.

Peter Kúdelka. (Autor: TASR)

Podľa jeho slov nie je najmenší dôvod na nespokojnosť. “Úvod bol z našej strany opatrný, chceli sme zápas takticky kontrolovať, čo nám trochu zväzovalo ruky. Paradoxne, chytili sme sa po góle v našej sieti a dobrými akciami sme dali tri rýchle góly, čo nás významným spôsobom upokojilo,” pokračoval. “Som veľmi rád, že sa dnes presadila aj naša štvrtá lajna. Hrali dnes výborne. Rovnako spravili výbornú robotu naše oslabovkové formácie. Využili sme útočný potenciál a kontrolovali sme obranné pásmo, aj keď súper tam bol nejakú dobu, ale pokryli sme dorážky a blokovali sme strely. Dnes musíme byť spokojní.”

Trápenie v koncovke trvá Z humenského tábora šli, pochopiteľne, iné emócie. Uznali, že súper vyhral zaslúžene. “Zápas sme začali dobre, šli sme do vedenia. Neviem, čo sa stalo, v priebehu pár minút sme dostali tri góly a momentum sa preklopilo na stranu Michaloviec. Mrzí nás to. Sedem gólov je proste veľa,” hovoril Jakub Linet. “Najhoršie je, že na rovnaké chyby doplácame už niekoľko zápasov. Pracujeme na tom, neviem, prečo sa nám ich nedarí odstrániť. Musíme si sadnúť, porozprávať sa o tom a do ďalšieho zápasu dať všetko.” Hoci Humenčania vyhrali na strely 32:28, gólovo to bola iná pesnička. “Nie je to jednoduché. Musíme hrať bojovnejšie, tlačiť sa do brány. Hráme strašne zložito, ponúkame si puky až do prázdnej bránky, ale nevychádza nám to a dostávame lacné góly. Musíme to zanalyzovať a uvidíme,” pokračoval Linet.

Asistent trénera Ivan Boržík zvykne opakovať, že sa nováčik na góly musí nadrieť. “Myslím si, že veľa zápasov nebolo zlých, ale doplácame na individuálne chyby - stále niekto niečo vyvedie a hneď za to pykáme. Chýba nám aj trocha šťastia, strašne sa natrápime na jeden gól. Skáče nám to tam v bránkovisku a nevieme to tam dotlačiť. Keď je rovnaká situácia na opačnej strane, ani to tam netreba tlačiť, tam to vojde samo. Nevzdávame sa, je za nami len jedna štvrtina. Musíme bojovať ďalej,” povedal o prvej štvrtine sezóny.

Po nej je Humenné posledné s trojbodovou stratou na Trenčín, Poprad a Nitru. V nedeľu sa na domácom ľade stretnú s Košicami. “Do každého zápasu ideme s tým, že chceme vyhrať. Inak to nebude ani v nedeľu. Ani v príprave, ani v lige sme s Košicami nehrali zle. Verím, že sa nám to podarí zlomiť a že doma vyhráme. Vieme približne, čo od nich môžeme očakávať, je to silné mužstvo a má výborných technických hráčov,” vyhlásil Linet.

Jakub Linet. (Autor: TASR)

Rozhodlo 108 sekúnd Zápas odštartovali obe mužstvá v slušnom tempe. Nechýbali ani tvrdé osobné súboje, často na hrane a diváci si pýtali presilovky. Po ôsmich minútach vytasil vytasil krásny zákrok lapačkou za Michalovce chytajúci Škorvánek. Skóre sa menilo až o tri minúty neskôr. Ako prvé šlo do vedenia Humenné. Linet z blízkosti bránky našiel voľné miesto a otvoril skóre. To trvalo štyri minúty. V 15. minúte, krátko po nevyužitej presilovke, skóroval Valach. Hostia prepadli v obrane a Suja našiel strelca na druhej strane bránky. Galimov bol bezmocný. Nedá sa mu vyčítať ani druhý gól. V 16. minúte skóroval Santos, ktorý vyslal prudký projektil spoza humenského obrancu a otočil skóre. Humenčanov úplne oťapil tretí presný zásah v krátkom slede. Pol minúty po druhom presnom zásahu skóroval Paločko, keď sa otočil okolo brankára a jeho betón už bol prikrátky. “Levi” vyzerali, že chcú, aby čím skôr prišla siréna oznamujúca koniec tretiny. Tá predelila ich prvú presilovku v dueli, ktorú si vybojovali v protiútoku na konci prvého dejstva. Michalovčania tlačili v podstate od začiatku tretiny. Tento nápor Humenčania nemohli ustáť a v 25. minúte zvýšil vedenie na rozdiel troch gólov Bodnár.

Dianie na ľade sa po tomto momente ustálilo. Hostia nevedeli vymyslieť nič, čo by prekvapilo obranu domácich a tí sa nikam nehnali. Šancu na skorigovanie nepriaznivého stavu mali Humenčania v polovici zápasu. Za krosček si dve minúty odsedel Acolatse. O ofenzíve “levov” však platilo, čo dovtedy. Do vyložených šancí sa dostať nedokázali. Ako sa využívajú presilovky im ukázal práve potrestaný Acolatse. Ten sa v 35. minúte napriahol, vystrelil ako z kanóna a puk sa od Galimova odrazil do siete. Tento presný zásah uzavrel stav po druhej tretine na 5:1. Humenčania mali hneď na začiatku tretej dvadsaťminútovky možnosť ešte zdramatizovať duel vo dvoch presilovkách. To sa im ale nepodarilo. Platilo známe klišé nedáš-dostaneš. Na 6:1 zvýšil v 53. minúte Cibák a pochoval aj najteoretickejšie nádeje “levov”. Koniec zápasu okorenili tímy peknými akciami aj gólmi. V 55. minúte skóroval Sergijenko a 12 sekúnd pred koncom uzavrel stav na konečných 7:2 Paločko. Tabuľka Tipos extraligy