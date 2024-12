Dvadsiatka je takmer v kompletnom zložení. Kľúčom k úspechu je dobrá partia, hovorí Štrbák

V tento deň sa presunie do Ottawy, dejiska B-skupiny blížiacich sa MS hráčov do 20 rokov .

CORNWALL. Slovenskí hokejisti do 20 rokov absolvovali prvé dve tréningové jednotky v Cornwalle, meste na kanadsko-americkej hranici, v ktorom zotrvá do 22. decembra.

Presun reprezentácie v pondelok na aktuálne miesto výrazne skomplikovali meškajúce lety po celej Severnej Amerike.

Let výpravy z Halifaxu do Montrealu meškal viac ako 5 hodín, po prílete do Montrealu následne čakal tím na prílety väčšiny hráčov.

K tímu sa postupne pripojili Juraj Pekarčík (ešte v Monctone), Samuel Urban, Luka Radivojevič, Maxim Štrbák, Richard Baran, Daniel Jenčko a Peter Císar.

Už chýba len Dalibor Dvorský, ktorý sa pridá najneskôr 23. decembra. Tréneri tak majú k dispozícii troch brankárov, desať obrancov a pätnásť útočníkov.

"Bolo dobré, že sme si konečne mohli zakorčuľovať po dlhom dni. Môj deň nebol až taký náročný, ale viem, že chlapci mali dlhé meškanie na letisku, takže určite to dnes pomohlo. Ako som spomenul, mohli sme si poriadne dupnúť," uviedol Maxim Štrbák po tréningu.