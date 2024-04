Montreal svojmu projektu verí. Slafkovského povedie aj ďalšie roky tréner St. Louis

Tím, v ktorom pôsobí aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, tak povedie až do leta 2027.

V organizácii Montrealu pôsobí aj ďalší Slovák Filip Mešár, ktorý odohral prebiehajúcu sezónu v juniorskej OHL za Kitchener Rangers.

Štyridsaťosemročný St. Louis prišiel na striedačku tímu vo februári 2022, keď nahradil Dominiquea Ducharmea.

Canadiens sa pod jeho vedením trikrát po sebe neprebojovali do play off, no mužstvo prechádza prestavbou.

St. Louis počas aktívnej kariéry pôsobil v Calgary, Tampe Bay a New Yorku Rangers. V základnej časti odohral 1134 zápasov a nazbieral 1033 bodov (391+642).

V play off nastúpil na 107 duelov s bilanciou 42 gólov a 48 asistencií. S Tampoou si v roku 2004 vybojoval Stanleyho pohár a v roku 2018 ho uviedli do Siene slávy profiligy.