Náhoda či nevybavené účty? Crosby nemá rád, keď proti sebe hráme, tvrdí Fehérváry

Na korčuliach stál prvý raz, keď mal tri roky. Doma trénoval tak, že mladšiu sestru obliekol do hokejového výstroja a pálil do nej loptičky. V štrnástich rokoch odišiel do Švédska, kde sa hokejovo zdokonalil a ľudsky dozrel. V drese Washingtonu debutoval v NHL 2. októbra 2019 a teraz hrá druhú plnohodnotnú sezónu v tíme Capitals. "Washington mám rád a pevne verím, že v klube zostanem," hovorí pre Sportnet hokejový obranca MARTIN FEHÉRVÁRY.

Ako zatiaľ hodnotíte sezónu z individuálneho aj tímového hľadiska?