Kapitán Vegas má po sezóne, zranil sa aj útočník Columbusu

Zranenie ramena vyradilo zo základnej časti aj útočníka Columbusu Blue Jackets Gustava Nyquista.

Nyquist pauzuje od zápasu proti Edmontonu, ktorý opustil po hite od Jesseho Puljujärviho. Zranenie nevyžaduje operáciu.

"Je to hráč, o ktorého som sa opieral, takže nám bude chýbať," konštatoval tréner Columbusu Brad Larsen.

Švéd má po 48 zápasoch na konte 22 bodov.

Aj keď Nyquist by už v základnej časti nemal nastúpiť, insider Darren Dreger naznačil, že by mohol byť vymenený do lepšieho tímu a v play off sa vrátiť do zápasovej akcie.