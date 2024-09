Hokejový Slovan by mal hrať ako futbalová reprezentácia pod Calzonom, želá si manažér

Veľmi si Petra vážim. Máme spoločné, že sa učíme celý život. Často sme si zvykli konzultovať svoje pohľady na vec. Mňa zaujímalo, aké je to šéfovať tímu na striedačke, keďže som nikdy nebol tréner, on sondoval, aké sa podpisujú kontrakty, riadi firma.

"Samozrejme, že sen každého manažéra je poskladať si káder a potom zaň ručiť, ale nemyslím si, že je to nejaký problém. Tím je zložený a my ho podporíme," povedal Havlíček.

Chce dostať Slovan do Davosu

Do prvej reprezentačnej prestávky začiatkom novembra podľa neho nedôjde v kádri k výraznejším zmenám. So Slovanom trénuje útočník Martin Bakoš, ktorý má zmluvu do konca septembra, no podľa Havlíčka by si zaslúžil dlhodobejší kontrakt.

Príchod obrancu Mislava Rosandiča, ktorý strávil minulú sezónu v ruskej KHL, nie je na programe dňa.

Generálny manažér načrtol, že by raz chcel dotiahnuť do tímu mladíkov, ktorí to skúšajú v zámorí a nie vždy sa im podarí uplatniť v NHL. Spomenul konkrétne útočníkov Serváca Petrovského a Petra Repčíka. "Považujem oboch za špičkových slovenských hokejistov," dodal Havlíček.

Na otázku, v akej súťaži vidí budúcnosť Slovana, odvetil Kúdelka jednoznačne: V slovenskej extralige.

Predchádzajúci majitelia sa netajili ambíciami dostať raz bratislavský klub do spoločnosti elitných českých tímov.