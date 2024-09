Slovan predstavil nového generálneho manažéra, do klubu smeruje aj tréner Kúdelka

Stalo sa tak po zmene vlastníka klubu, ktorý od pondelkového valného zhromaždenia prevzala spoločnosť JTRE sports & entertainment a.s. patriaca do holdingu realitného developera JTRE.

VIDEO: Chceme zo značky Slovana urobiť to načo sme boli zvyknutí

Veľká výzva, hovorí Havlíček

V roku 2020 pôsobil ako skaut v klube HC Oceláři Třinec, od roku 2022 sa presunul na rovnakú pozíciu pre európsky región do Pittsburghu Penguins.

V minulosti vo funkcii hráčskeho agenta zastupoval napríklad obrancu Martina Fehérváryho až do jeho nástupu do NHL.

"Teším sa na to, je to postupný vývoj. Je to 15 rokov skúseností nad rámec hokejovej kariéry.

Verím, že mám dostatok skúseností zo všetkých postov, ktorý mi môže pomôcť v tejto pozícii," povedal po oznámení nových zmien v klubových štruktúrach.