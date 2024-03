Liptáci majú po sezóne. Tréner aj kapitán sú hrdí, dlhoročná opora zrejme končí

Sklamanie z prehry a skončenej sezóny neskrýval ani kapitán Jakub Sukeľ:

"Mrzí nás to. Cítili sme, že máme na to, aby sme sa dostali do play-off, no bohužiaľ, nevyšlo to. Napriek tomu to pre nás bola dobrá sezóna.

Škoda. Myslím si, že by sme divákov v Liptovskom Mikuláši pobláznili, ak by sme play-off spravili. Som hrdý na chalanov ako bojovali. Séria bola šialená, zvláštna, padlo v nej veľa gólov. Extraliga bola v tejto sezóne vyrovnaná.

Dostali sme sa do predkola, cítili sme, že môžeme ísť do play-off, ale taký je hokej. Verím, že v ďalšej sezóne sa to Liptovskému Mikulášu už podarí."