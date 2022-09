Rušné leto v NHL: Megatrejd, drahí mladíci a veľké zmluvy

Najväčší favoriti na jeho zisk boli „letci“ z Philadelphie, „diabli“ z New Jersey a „ostrovania“ z New Yorku. Philadelphia si ale nakoniec nevytvorila pre hviezdneho útočníka priestor a získal ho Columbus, a to za plat, ktorý bol nižší, ako mu núkalo Calgary a aj New Jersey.

Podľa jeho vlastných slov v podcaste Spittin’ Chiclets to vyzeralo, že podpíše s Devils, presvedčený o tom bol aj Tom Fitzgerald, generálny manažér New Jersey.

Potom sa ozval Columbus a to zmenilo všetko. "Johnny Hockey" mal zoznam troch, štyroch tímov, kde by rád hral a Columbus bol na ňom vysoko. Nakoniec toto miesto zvíťazilo, hoc aj za menší plat.

Hneď po podpise sa začali špekulácie o tom, ako zapadne do zostavy Blue Jackets a akú údernú dvojicu môže vytvoriť so strelcom Patrikom Lainem. Columbus v posledných dvoch sezónach okupoval nepostupové pozície, Gaudreau má byť súčasťou posunu vpred.