Pochoval nádeje Edmontonu na Stanley Cup? Draisaitl to odmieta: Spolu to dokážeme

Využil, že je na vrchole, i enormný záujem manažmentu upísať si ho s ročným predstihom. A tak má do konca sezóny 2032/33 postarané o budúcnosť.

EDMONTON. Štrnásť miliónov dolárov. Do septembra 2024 nevídaná méta, teraz nový štandard - minimálne v Edmontone.

Má "no move" klauzulu. Vedenie ho nemôže poslať do nižších súťaží ani vymeniť bez jeho súhlasu.

Nedokončená úloha

"Nepoznám nič iné ako Edmonton a som veľmi hrdý a nadšený, že si môžem deň čo deň obliekať tento dres. Som veľmi hrdý na to, že hrám pre naše mesto, pre našich fanúšikov a myslím si, že budujeme niečo naozaj výnimočné, čoho chcem byť aj naďalej súčasťou a dúfam, že to posuniem o krok ďalej," vyjadril sa čerstvo podpísaný forvard na prvej tlačovej konferencii.

Hovoril na nej o lojalite k mestu a ku klubu, o tom, ako chce v tomto drese vyhrávať.

“Ako mladý, 18-ročný chlapec, si vybudujete lásku k tímu, ktorý vás draftoval. Pre mňa boli týmto tímom vždy Oilers. Navyše sme ešte nedotiahli do konca náš cieľ, preto je to pre mňa ešte výnimočnejšie. Spolu to dokážeme,” nádeja sa.

Priznal, že v úvode rokovaní zvažoval všetky možnosti. Na pretras prišla aj strednodobá zmluva na štyri až šesť rokov, no nikdy nebola jeho prioritou.