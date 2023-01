Legendárny Nedomanský si v Toronte namiesto Rangers či Detroitu vybral Slovan

Legendárny hokejový útočník, dnes 78-ročný pán na dôchodku žijúci v americkom Los Anegeles, zavítal na tri dni do Bratislavy. Je jedným z ambasádorov Kaufland Winter Games a v nedeľu vhodí čestné buly pred zápasom Slovan - Košice.

BRATISLAVA. „Venco, banán,“ burácalo bratislavské hľadisko, keď Slovan potreboval dať gól. A on želanie publika často splnil a skóroval.

"Snažím sa držať nad vodou. Zdravotne som na tom oukej, hoci pred dvanástimi rokmi som mal problémy, a bol som rád, že som prežil. Snažím sa, ale už to nie je to také, ako to bývalo," vravel na úvod rodák z moravského Hodonína.

Namiesto Vltavy Dunaj

Do Slovana prišiel po absolvovaní gymnázia, keď sa rozhodoval, či bude ďalej študovať pri Vltave alebo Dunaji.

"Vybral som si Bratislavu, mal som to bližšie. Zaujímalo ma štúdium telesnej výchovy a biológie, mal som predstavu, že sa učiteľstvu budem venovať po skončení kariéry alebo v prípade, že by som sa zranil," vysvetlil.