Vstupujeme do krízy slovenských brankárov? V extralige je jednotkou len jeden Slovák

Je to jav, o ktorom sa veľa v kuloároch diskutuje, no nič nenasvedčuje tomu, že by v najbližšej dobe malo prísť k zníženiu povoleného počtu legionárov (aktuálne sedem).

Navyše, po naliatí si čistého vína by sa kompetentní veľmi pravdepodobne dostali k poznaniu, že slovenských hokejistov vlastne nie je toľko, aby sa to neodrazilo na kvalite ligy. Tak sa veci jednoducho majú.

Tam problém nikdy nebol

Slovenskú hokejovú reprezentáciu málokedy tlačila v minulosti päta na brankárskom poste.

Voz ťahali brankári ako Ján Lašák, Rastislav Staňa, Ján Laco, Peter Budaj, Jaroslav Halák, Július Hudáček či Branislav Konrád.

V súčasnosti túto rolu plnia Samuel Hlavaj spoločne so Stanislavom Škorvánkom.

Ak by však na MS 2025 Hlavaja nepustili zo zámoria a Škorvánek by sa "nedajbože" zranil, možnosti by boli limitujúce, keďže v extraligových vodách by vlastne ani príliš nebolo koho loviť.

Len na doplnenie uvedieme, že na blížiaci sa Nemecký pohár boli nominovaní 20-ročný Rastislav Eliáš, ktorý dostáva vo fínskom klube IFK Helsinki šancu len sporadicky.

Toho dopĺňa Matej Tomek, aktuálne dvojka českej Vervy Litvínov.