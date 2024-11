Slovan mal takú negatívnu sériu naposledy pred 14 rokmi. Náladu si proti nemu vylepšil aj Poprad

S lepšou náladou pôjdu do nadchádzajúcej pauzy napokon Popradčania, ktorí zvíťazili 4:1 . Slovanisti naopak budú mať ešte viac nad čím premýšľať.

V prvej tretine ani jedno z mužstiev nevyužilo po dve presilovky a diváci sa gólu nedočkali. Vstup do druhého dejstva vyšiel lepšie hosťom, keď Peter Bjalončík výbornou prihrávkou spoza bránky našiel medzi kruhmi Mitchella Hoelschera a ten poslal hostí do vedenia.

Zobrali sme ten zápas za pačesy, boli sme nepríjemní a podarilo sa nám vyhrať za tri body, čo nás pred prestávkou dostane do lepšej psychickej pohody,“ s úľavou hodnotil zápas Török, autor tretieho gólu Popradčanov.

„Nebudem klamať, je to poriadna úľava. Odohrali sme pár tesných zápasov, v ktorých sme aj vyhrávali, ale nakoniec ich stratili. Hovorili sme si, že Slovan je v poslednom zápase pred repre pauzou ideálnym súperom na to, aby sme sa chytili.

Odhodlanie Popradčanov nenalomilo ani to, že prvý gól strelil súper. „Išli sme ďalej podľa plánu a snažili sme sa držať našu tímovú identitu a dotiahli sme to do víťazného konca,“ dodal Török, podľa ktorého Popradu na dôležité víťazstvo pomohlo aj domáce prostredie:

„Neviem ako je to možné, ale doma sme vždy viac sústredení. Akoby sme mali hlavy na správnom mieste a hráme ten hokej, ktorý od nás tréner chce. Uvidíme ako to bude ďalej. Dôležité bude teraz dobre zregenerovať, lebo sme mali ťažké zápasy. Môžeme stavať na posledných výkonoch lebo neboli zlé, ale utekali nám v nich výhry a aj preto nám tá dnešná veľmi pomôže.“