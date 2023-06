Prekonal mŕtvicu, pochoval otca. Obranca Pittsburghu dostal ocenenie

"Je to výnimočné pre moju rodinu. Je to ocenenie, ktoré nie ste schopní získať, ak nemáte okolo seba takýchto ľudí, počnúc mojou manželkou, rodinou, priateľmi, skvelou partiou spoluhráčov, ktorých mám v Pittsburghu už toľko rokov, či trénerov," vyjadril sa.

Okrem toho pochoval otca. Na pohrebe boli prítomní aj jeho spoluhráči, za čo im ďakuje, lebo mu to pomohlo myšlienkami sa vrátiť do rozbehnutej sezóny.

"V niektorých momentoch som bol myšlienkami inde, no na ľade nechcete ukázať tieto emócie, pretože sú tam vaši spoluhráči, ktorí si robia svoju prácu. To, čo pre mňa urobili v Montreale, že prišli a boli súčasťou pohrebu a boli tam pre mňa a moju rodinu, vo mne niečo vyvolalo," priznáva.

"Vtedy mi manželka povedala: Mal by si sa vrátiť na ľad, zmeniť názor a pokúsiť sa zabudnúť na to, čo sa stalo v posledných mesiacoch, pokúsiť sa vrátiť sa do správnych koľají a chlapci tu budú pre teba. Myslím, že tam sa to všetko začalo."

V klubovej histórii je tretí, ktorému udelili túto trofej. Napodobnil Lowella MacDonalda (1972/73) a Maria Lemieuxa (1992/93).