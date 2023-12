SZĽH schválil budúcoročný rozpočet a odvolal kontrolóra. Šatan komentoval aj rozhodnutie IIHF

Naďalej však bude vykonávať túto funkciu až do dňa, kým nebude zvolený nový kontrolór. A to z dôvodu, aby SZĽH bol naďalej fungujúcou organizáciu alebo občianskym združením. Môže sa stať, že bude v budúcom roku ešte jeden kongres, aby sa dovolil," uviedol generálny sekretár Miroslav Lažo na utorkovom brífingu.

"Je veľmi podobný, ako v minulom roku. Bude to okolo 10 miliónov eur, čo je finančný príspevok zo štátu a presným systémom sa delí medzi kluby a fungovanie reprezentácie. Návrh bol schválený jednohlasne. Vnímame to ako úspešný deň pre hokej," povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Podľa neho rozpočet neovplyvní ani vznik ministerstva športu a cestovného ruchu: "Budúcoročný to neovplyvní. Je plán alebo politický prísľub, aby sa financie navyšovali do športu. Predpokladám, že zmeny budú zapracované až na rok 2025."

Podľa Šatana to je legitímna diskusia vzhľadom na to, čo sa stalo: "Som možno prekvapený, že prišlo takto rýchlo k rozhodnutiu, možno aj bez nejakej širšej diskusie. Aj my sme v našom hnutí pripravili zmeny.

Od 1. januára to bude povinné v našich juniorských súťažiach, čiže myslím pre všetkých hráčov narodených v roku 2003 a neskôr. U mužov to bude ešte predmetom diskusie aj podľa toho, čo sa stane v medzinárodnom hokeji. Odporúčame im, aby to nosili, ale nechávame to na voľbu každého hráča."