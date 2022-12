Handzuša nahradil Pavlikovský. Hokejový zväz má nového generálneho sekretára

"Veľmi si vážim mandát, ktorý som dnes dostal. Verím, že budem pri rozvoji hokeja a športu nápomocný naďalej. Urobím pre to maximum a teším sa na ďalšiu spoluprácu," uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii Pavlikovský, ktorý obsadil post so ziskom nadpolovičnej väčšiny hlasov (175).

Momentálne pôsobí ako člen výkonného výboru, regionálny manažér zväzu pre bratislavský kraj a v klube Modré Krídla Slovan.

"Chcem poďakovať prezidentovi Šatanovi za dôveru, nerodilo sa to jednoducho. Pre mňa to bolo ťažké rozhodnutie, ale slovenská reprezentácia je to najdôležitejšie, čo máme," uviedol Lažo, ktorý sa po nástupe do funkcie vzdá svojich regionálnych aj klubových povinností.