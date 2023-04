V NHL odohral 842 zápasov. Obranca Philadelphie ukončil kariéru

V Kalifornii prežil najlepšie roky kariéry. S klubom, ktorý ho v roku 2007 draftoval v siedmom kole, sa osemkrát dostal do play-off, raz dokonca až do finále Stanley Cupu.

Tridsaťšesťročný obranca odohral v lige 13 sezón, z toho deväť v drese San Jose Sharks, ktorí ho v júni 2019 vymenili do Philadelphie Flyers.

V Philadelphii hrával od roku 2019 do konca kariéry s výnimkou krátkeho angažmánu na Manhattane. Pred rokom ho počas prestupovej uzávierky ako posilu do vyraďovacích bojov získali New York Rangers.