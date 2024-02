Slafkovský útočí na 44-ročný rekord. Rastie v šokujúcom tempe, píše o ňom expert

Je len štvrtým tínedžerom v dejinách Habs, ktorému sa podarilo bodovať v piatich po sebe idúcich dueloch. Pred ním to dokázali Doug Wickenheiser, Alex Galchenyuk a Stéphane Richer.

Prvý menovaný drží rekord, ktorý môže Slafkovský vyrovnať proti Anaheimu Ducks v noci z utorka na stredu. Len Wickenheiser totiž dokázal v 19 rokoch bodovať v šiestich zápasoch po sebe, a to ešte v sezóne 1980/81.

Ak by držali spoločný rekord, bola by to len ďalšia z viacerých vecí, ktoré ich spájajú. Aj zosnulého Wickenheisera si Canadiens vybrali ako draftovú jednotku a dokonca sa so Slafkovským narodili v ten istý deň, 30. marca.