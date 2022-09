Keď sa Slafkovský dotkol puku, fanúšikovia jasali. Aký bol jeho debut?

MONTREAL. Juraj Slafkovský, Filip Mešár a Tomáš Tatar sa stretli v zápase Montrealu Canadiens a New Jersey Devils v príprave na nový ročník severoamerickej NHL.

Do zaujímavého duelu nezasiahol obranca Šimon Nemec. Ten by mal hrať v noci z utorka na stredu proti New Yorku Islanders.

Z víťazstva sa tešil Tatar. „Diabli“ zvíťazili 2:1 a slovenský forvard k tomu prispel gólom v presilovej hre.

Dokopy odohral 16 minút a 21 sekúnd a okrem gólu zaznamenal tri strely na bránu, dva bodyčeky, zisk puku a štyri trestné minúty.