Gáborík chváli Slafkovského. Je pripravený hrať v NHL, hovorí legenda

MONTREAL. Keď bol Juraj Slafkovský v noci zo siedmeho na ôsmy júl draftovaný z prvého miesta draftu, pripravil Mariána Gáboríka o 22-ročný rekord.

Práve Gáborík bol do júla 2022 najvyššie draftovaným Slovákom. V roku 2000 si ho ako tretieho v poradí vybrali Minnesota Wild.

"Práve som sa vrátil z festivalu a sledoval som to na telefóne, pretože som nechcel budiť rodinu. Keď som videl ten výber, mal som husiu kožu," spomínal Gáborík na Slafkovského veľkú chvíľu pre NHL.com.

"A keď potom Šimon Nemec išiel druhý do New Jersey, mať na samom vrchole dvoch slovenských chlapcov bolo úžasné. Bolo to skvelé pre slovenský hokej a pre celú krajinu."