Nedraftovali ho a odkopli. Teraz oslavuje Stanley Cup ako najlepší hráč play-off

Napriek tomu sa na tlačovej konferencii po víťazstve nezameriaval na seba. Išlo mu o to, aby vyzdvihol tímovú spoluprácu.

Zbieral viac ako bod na zápas. V 22 dueloch ich zaznamenal 25. Nik nestrelil viac gólov ako on, súperove siete rozvlnil 13-krát. K tomu bol najlepší v štatistike +/- (+17) a bodoval v posledných desiatich stretnutiach.

Určite mu ale viac záležalo na tom, že na rozdiel od roku 2022 sa mu posezónna dovolenka nezačala už na prelome apríla a mája. Golden Knights sa po prvej nepostupovej sezóne vrátili do play-off.

„Vždy som o ňom hovoril, že vyhľadáva veľké momenty. V tých mu to ide najlepšie,“ podotkol generálny manažér Kelly McCrimmon.

Prvý či desiaty?

Marchessaultova cesta do NHL bola ťažšia než by si mnohí predstavovali. V kanadskom útočníkovi dlho nevideli dostatok talentu a vyvrcholilo to, keď si ho napriek výborným štatistikám v QMJHL nevybrali na drafte.

Hovorí sa, že je prvým nedraftovaným hráčom od Waynea Gretzkého, ktorý sa stal najužitočnejším hráčom play-off. Môžeme, no nemusíme to považovať za pravdu.