Otázka trénera vyriešená. Američanov povedie na šampionáte kouč Minnesoty

"Sme šťastní, že John Hynes bude na MS v Česku v pozícii hlavného trénera USA.

Jeho vášeň a energia v kombinácii so skúsenosťami sú dobrými predpokladmi na to, aby sme sa vrátili zo šampionátu so zlatými medailami," uviedol pre AP generálny manažér americkej reprezentácie Brett Peterson.