Bol prvým obrancom v NHL. Legendárny Slovák robil šport vždy s vášňou a srdcom

Do reprezentačného výberu, ktorý potom v Göteborgu senzačne triumfoval, ho tréner Ján Filc povolal ako 37-ročného. V sobotu 4. januára oslavuje Bača 60-iny ako aktívny tréner.

Hokejovú kariéru odštartoval v rodnom Liptovskom Mikuláši, v ktorom pôsobil do roku 1984. Na toto obdobie spomína veľmi rád:

Následne zamieril do Topoľčian na základnú vojenskú službu. Po nej začal študovať na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a popritom hral za klub Iskra Smrečina. Po roku prestúpil do Košíc, s ktorými získal v sezóne 1987/1988 československý titul.

"Ako prvý obranca zo Slovenska som ochutnal najlepšiu ligu sveta NHL. V tom istom roku sme v AHL so Springfieldom Indians vyhrali Calder cup, čo bolo niečo úžasné," vyznal sa pre TASR Bača.

Medzi najkrajšie roky strávené s hokejom radí pôsobenie v Košiciach: "Nezabudnuteľné sú federálne roky, zisk zlata vo finále so Spartou Praha (1988), či zisk majstrovského titulu vo finále so Slovanom (1999). Krásne časy, nehovoriac o našom prílete do Košíc z Prahy.

Z toho obdobia sú dve krásne druhé miesta v Lige majstrov (PEM), kde nad naše sily bola len CSKA Moskva, čo bola vtedy prakticky ruská reprezentácia. Tento klubový úspech je neoprávnene často opomínaný. Košice sú stále v mojom srdci ako môj druhý domov."

Jerguš Bača zdôraznil, že obdobie federálneho pôsobenia v národnom mužstve znamenalo pre neho vítanú konfrontáciu s najlepšími na svete, čoho výsledkom boli aj úspešné roky a dve bronzové medaily z MS pred rozpadom federácie.